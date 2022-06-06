غافي يحطم رقم فاتي ويصبح أصغر لاعب يسجل هدفا مع إسبانيا

المصدر: وكالات

حطم لاعب الوسط الصاعد غافي الرقم القياسي لزميله في برشلونة أنسو فاتي ليصبح أصغر لاعب سنا يسجل هدفا لمنتخب إسبانيا بعد أن هز اللاعب البالغ عمره 17 عاما و304 أيام شباك التشيك في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الأحد.

وكان فاتي يبلغ 17 عاما و311 يوما حين سجل مع إسبانيا في شباك أوكرانيا عام 2020، لكن غافي تفوق عليه الآن بفارق أسبوع.

وأضاف غافي هذا الانجاز إلى رقم قياسي آخر مع المنتخب في أكتوبر 2021 حين أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة مع إسبانيا وكان يبلغ 17 عاما و62 يوما ليكسر رقم أنخيل زوبييتا عام 1936.

وأشاد مدرب إسبانيا لويس إنريكي باللاعب الصاعد بعد التعادل 2-2 في براج وقال للصحفيين "كل شيء يعجبني في غافي، لديه حاسة تهديفية ويتمتع بقوة وبموهبة فطرية وقدرات هائلة، إن كان يوجد لاعب مقنع بالنسبة لي اليوم فهو غافي".

وكان غافي من العلامات المضيئة القليلة في موسم برشلونة السيء بعد أن منحه المدرب تشابي هرنانديز الثقة للعب بانتظام مع الفريق الأول.

لكن وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية تكهنت بأن ليفربول يرغب في ضم جابي هذا الصيف مستغلا الأزمة المالية للنادي الكتالوني.

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