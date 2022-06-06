ليفربول يرفض أول عرض من بايرن لضم ماني.. (30 مليون دولار غير كافية)

المصدر: وكالات

رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، العرض الأول، الذي تقدم به نادي بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع الجناح السنغالي الدولي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي بريطاني.

وبلغت قيمة العرض الذي تقدم به بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة، 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) من أجل ضم ماني.

وكشفت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن ليفربول اعتبر المبلغ ، الذي تضمن أيضا إضافات، منخفضًا جدًا بالنسبة لنجم منتخب (أسود التيرانغا).

وترى إدارة ليفربول أن قيمة ماني (30 عاما) الذي انضم لصفوف الفريق الإنجليزي عام 2016 وينتهي عقده في يونيو 2023، تقدر بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط ماني منذ أسابيع بالرحيل لبايرن، حيث لا يزال مستقبل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الألماني سيرج نابري غير مؤكد مع النادي البافاري.

وبدا أن ماني يرغب في الرحيل عن ليفربول، وفقا لتصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، لكنه قال بعد فوز السنغال 3 / 1 على بنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 "مازلت متعاقدًا مع ليفربول وهو ناد أحترمه كثيرًا. سوف نرى ما سيحدث مستقبلا".

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