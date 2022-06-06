رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على سويسرا.. وإسبانيا تتعادل مع التشيك بدوري أمم أوروبا

المصدر: لشبونة - وام

أحرز المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز كبير بأربعة أهداف نظيفة على نظيره السويسري مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وشهدت نفس المجموعة أيضا تعادل المنتخب الإسباني مع مضيفه التشيكي 2-2 .

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام المنتخب التشيكي، وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى نقطتين في المركز الثالث، وظل المنتخب السويسري في المركز الأخير بلا نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وعلى استاد "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حقق المنتخب البرتغالي فوزا كبيرا على نظيره السويسري برباعية نظيفة استهلها وليام كارفالو في الدقيقة 15.

وأضاف رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي هدفين آخرين في الدقيقتين 35 و39، قبل أن يختتم جواو كانسيلو التسجيل في المباراة بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 68.

وعلى استاد "سينوبو" في براغ، تعادل المنتخب التشيكي مع ضيفه الإسباني بهدفين سجلهما جاكوب بيتشيك ويان كوتشتا في الدقيقتين 4 و66 مقابل هدفين سجلهما جافي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وإينيجو مارتينيز في الدقيقة 90.

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