الخطيب يُعارض إقالة موسيماني.. الزمالك وبيراميدز السبب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

جدد رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب معارضته إقالة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بناء على توصية من لجنة التخطيط.

وقالت وسائل اعلام مصرية، إن الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط، وعارض فكرة إقالة موسيماني في الوقت الراهن بسبب ارتباط الأهلي بمباراتي الزمالك في الدوري، وبيراميدز في كأس مصر والمقرر اقامتهما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت قناة "إم بي سي مصر"، الخطيب يرى أن الوقت لن يكون كافيا أمام المدرب الجديد للتأقلم مع الفريق قبل هاتين المواجهتين الصعبتين، ومن الأفضل بقاء المدرب الجنوب إفريقي في هذا التوقيت وانتظار نتائجه أمام الزمالك وبيراميدز، فيما ترى لجنة التخطيط أن استمرار وجود موسيماني سيشكل ضغطا على اللاعبين بسبب حالة الغضب التي تُسيطر على الجماهير تجاه المدرب بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الوداد المغربي وضياع لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فتح قنوات اتصال مع مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي كيروش، لتولي المسؤولية الفنية للنادي الأهلي إلى جانب مدربين آخرين من إسبانيا وألمانيا تم الاتفاق بشكل مبدئي مع أكثر من مدرب لقيادة الأهلي.

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