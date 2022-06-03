سبب تأخّر التحاق الشهراني بمعسكر السعودية في إسبانيا

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن سبب تأخر التحاق نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني، بمعسكر "الأخضر" في مدينة "أليكانتي" الإسبانية.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن: "ياسر الشهراني سوف يلتحق بمعسكر المنتخب السعودي في إسبانيا الأحد المقبل، وذلك بعدما حصل على إذن من المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد في تأخر انضمامه للبعثة بسبب ظروف عائلية يمر بها الظهير الأيسر لنادي الهلال".

ويعد ياسر الشهراني من الركائز الأساسية في المنتخب السعودي طيلة الفترة الماضية، جراء القدرات التي يتمتع بها اللاعب، بجانب الثقة الممنوحة له من المدرب الفرنسي رينارد.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان قد وصل الثلاثاء الماضي إلى مدينة "أليكانتي" الإسبانية، لإقامة معسكر خارجي، يتخلله مباراتين وديتين ضد كولمبيا وفنزويلا، يومي 5 و9 يونيو الجاري، ضمن استعدادات "الأخضر" للمشاركة في كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر نوفمبر المقبل.

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