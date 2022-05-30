حل أزمة مشجعي الأهلي في المغرب.. وجماهير الوداد تملئ الاستاد (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى- دبي

انتهت قبل قليل الازمة التي اندلعت بين مسؤولين في بعثة النادي الأهلي وأفراد الأمن المغربي في استاد محمد الخامس، وكشفت عنها الصفحة الرسمية للنادي المصري على "فيسبوك".

واعترض أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي وعضو مجلس الإدارة حسام غالي على السماح لجمهور الوداد بمرافقة جماهير الأهلي في الأماكن المخصصة لها داخل الاستاد، ليُصعد أمين الصندوق من لهجة الحوار مع الأمن ويُهدد بعدم خوض المباراة".

وتدخل السفير المصري في المغرب للاتفاق مع الامن المغربي للإبقاء على المدرج الخاص بالأهلي وإقناعهم بوضع البنرات الخاصة بالنادي الأهلي والتي أوقف الامن وضعها في مدرجات الفريق المصري.





ونشر الصفحة الرسمية للأهلي المصري عن خالد مرتجي قوله "جمهورنا يفترض به أن يكون وراء المرمى في مدرج يتسع لحوالي 11 ألفا و600 مشجع، واتفقنا على ذلك لمنع التداخل بين جمهوري الأهلي والوداد، وبالتالي أتينا ببنرات النادي لوضعها في الأماكن الخالية وهذا متفق عليه مسبقا".

وأضاف: " الأمن يقول لنا إن هذا المكان ليس مخصصا لنا، سنخصص لكم مكانا مختلفا يتسع لـ 4 آلاف مشجع".

ومن جانبها احتشدت جماهير الوداد داخل مدرجات استاد محمد الخامس قبل المباراة بثلاثة ساعات، اذ امتلأت جنبات الاستاد عن أخره بالجماهير المغربية في المقابل لم يتجاوز عدد جماهير الأهلي عن ثلاثة آلاف.

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