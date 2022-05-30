بطولة شرطة دبي تكشف عن أبطال مصارعة الذراعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت بطولة مصارعة الذراعين عن فوز الهندي برسم سجار بالمركز الاول لوزن 85 كغم ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة القوة البدنية، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية في حديقة نايف، فيما نال الروماني سيرخيو مارج بالمركز الثاني والنيجيري جودي شيجوزي المركز الثالث.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الهندي رجندر كومار بالمركز الاول في وزن اكثر من 85 كيلوغرام، بينما جاء الفلسطيني محمد عبدالعزيز حليس بالمركز الثاني والاماراتي سالم عبدالله الشحي بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات تميزت لاعبات نيجيريا والكاميرون وحصلن على المراكز الأولى، وتزامنا مع البطولة نظمت اللجنة المنظمة فعاليات رياضية ومجتمعية عديدة وبمشاركة عدد كبير من الاطفال والعائلات.

وشهد البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، بحضور العقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد احمد السعدي مدير ادارة الشؤون الادارية في الادارة العامة لإسعاد المجتمع، وفيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، وعبد المجيد يزبك، السكرتير الفني للاتحاد، والنقيب عوض مبارك وفاطمة أبو حجير منسقي مبادرة الروح الإيجابية.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية سعيد للمشاركة بتنظيم والاشراف على هذه البطولة ويتطلع الى المزيد من التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي لمزيد من المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تساهم بتعزيز الروح الايجابية وان تكون الرياضة اسلوب مثالي للحياة مؤكدا ان تنظيم البطولة سيساهم بالترويج لرياضة مصارعة الذراعين.

من جهته، ثمن العقيد عمر عاشور بالتعاون المثمر بين شرطة دبي واتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية الذي توج بتنظيم بطولة الذراعين، مما ساهم ذلك في تعزيز الروح الايجابية بين افراد المجتمع عموما ومجتمع الرياضة خصوصا، ومقدما الشكر للجنة المنظمة للبطولة للجهود التي بذلتها في إنجاح البطولة بشكل مميز.

واكد العقيد احمد السعدي، ان مبادرة الروح الايجابية تستهدف كافة فئات المجتمع وتهدف الى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التواصل الاجتماعي وحياة سعيدة في الاحياء السكنية وهذه ضمن اهداف شرطة دبي الاستراتيجية لإسعاد المجتمع.

وفي نهاية البطولة كرمت اللجنة المنظمة شركاؤها الاستراتيجيين وهم بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف والادارات العامة المساندة من شرطة دبي.

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