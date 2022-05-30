"أنا هعمل مصيبة".. الأهلي يهدد بالانسحاب من نهائي إفريقيا "فيديو"

المصدر: محمد أبوإسماعيل– دبي

هدد أمين صندوق النادي الأهلي خالد مرتجي، بالانسحاب من مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب المعاملة التي تتلقاها بعثة الأهلي من جانب المسؤولين عن تأمين ملعب مركب محمد الخامس، على حد قوله، وذلك قبل المباراة النهائية بساعات قليلة، على خلفية أزمة مع أحد ضباط الأمن.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع "فيس بوك"، اعتراض أحد ضباط الأمن المكلفين بتأمين الملعب، على وجود "بانر" يخص النادي الأهلي يحمل شعار "أعظم نادي في الكون"، وأمر بإزالته وعدم وضع أي لافتات أخرى.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام الوداد على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويبحث من خلالها الفارس الأحمر عن مجد جديد للنادي وللكرة المصرية.

ورد أمين صندوق النادي الأهلي خالد مرتجي على مسؤول الأمن قائلًا: "سأتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى بسبب التعنت من قبل الأمن، ليقاطعه الضابط المكلف بالتأمين: "كاف ليس له قيمة بالنسبة لنا وسنفعل ما نريد".

ثم هدد مرتجي بالانسحاب من المباراة في ظل المعاملة التي تلقاها بعثة الأهلي من جانب المسؤولين عن تأمين ملعب مركب محمد الخامس، وقال خالد مرتجى: "لو جمهوري مجاش هنا أنا هعمل مصيبة هنا".

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