ليفربول يشترط أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني لرحيل ساديو ماني

المصدر: وكالات

يبدو ليفربول مصمما على عدم السماح لنجمه السنغالي ساديو ماني بالرحيل إلا مقابل ما يزيد عن 25 مليون جنيه إسترليني (6ر31 مليون دولار) بشرط أن يكون لديه بديل مناسب، وفقا لتقرير إخباري اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي أفادت باهتمام بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة، بنجم منتخب السنغال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأحد، أن بايرن، الذي من المحتمل أن يفقد خدمات مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الصيف الحالي، لم يتواصل حتى الآن مع إدارة ليفربول بشأن أي صفقة محتملة.

وبعد يوم من هزيمة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، أشارت تقارير إلى أن ماني يريد الانتقال لألمانيا قبل نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي بعد 12 شهرا.

وأشارت الوكالة إلى أن ماني (30 عامًا) لم يوضح بعد نواياه للنادي الذي انضم إليه من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قبل ست سنوات.

لكن مع تبقي 12 شهرا فقط على عقده الحالي، فإن تمديد عقد ماني مع ليفربول يبدو أقل احتمالا، رغم تسجيله 23 هدفا مع الفريق الأحمر هذا الموسم في كافة البطولات.

كان ماني ألمح يوم الأربعاء الماضي إلى أنه سيعلن قرارًا "خاصًا" بشأن خططه طويلة المدى بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لكن بعد خسارة الفريق صفر / 1 أمام الفريق الإسباني في العاصمة الفرنسية باريس، لم يظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام.

وجاء رد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن شائعات انتقال ماني لبايرن في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في باريس غامضا، ولم يعط إجابة وافية.

وقال كلوب: "أينما سيلعب ساديو العام المقبل، سيكون لاعبا كبيرا".

وماني ليس القضية التعاقدية الوحيدة التي يتعين على ليفربول حلها هذا الصيف، حيث يدخل زميلاه في خط الهجوم، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، الأشهر الـ12 الأخيرة في عقدهما.

ونصح ستيفن جيرارد، أيقونة ليفربول، بعدم رحيل ماني عن النادي الإنجليزي.

وقال مدرب فريق أستون فيلا الحالي إن محمد صلاح قال إنه سيبقى في الفريق، مضيفا "أعرف أن هناك بعض الضوضاء حول ماني، لكن لماذا يُفْتَرَض أنهما (ماني وصلاح) يرغبان في الرحيل عن الفريق طالما أنهما يعرفان أنهما سيكونان قادرين على المنافسة آخر الموسم؟".

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