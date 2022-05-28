موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض متصدر ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك مباراة صعبة أمام الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاسماعيلي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وهي قمة كروية قبل موقعة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشهد تشكيل الزمالك المفاضلة المفاضلة بين البدء بمحمد عواد المتألق في الفترة الأخيرة أو العودة إلى محمد أبو جبل، بينما يخوض المباراة بخماسي في خط الدفاع حيث من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

في حراسة المرمي: مفاضلة بين محمد عواد ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 ولديه 18 نقطة فقط وهو قريب من مراكز الهبوط وهو ما يشكل أزمة حقيقية امام فريق الإسماعيلي.

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