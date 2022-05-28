محمد صلاح فتح النار على نفسه والفوز على ريال مدريد هو الحل الوحيد (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فتح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول النار على نفسه وفُهم تصريحه بشكل خاطئ عندما أكد أنه يريد الانتقام من ريال مدريد بعد الخسارة في نهائي 2018 عقب خروجه من المباراة مصاباً بعد 30 دقيقة فقط، وزاد محمد صلاح من قوة تصريحاته عندما قال محمد صلاح أنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، فماذا كان يريد صلاح من هذه التصريحات وهل هي ثقة بالنفس أم غرور من اللاعب!

وبمجرد أن صرح النجم المصري بهذا الحديث وانتقد العديد من لاعبي الكرة فكرة الانتقام حتى لاعبي فريقه ليفربول لم يعطوا مجالاً كبيراً للحديث عنها وأكدوا انهم بعيدين تماماً عن هذا الفكرة ومنهم اللاعب السنغالي ساديو ماني، الذي قال عندما سأل على هذه التصريحات: "إنه محمد صلاح وليس نحن".

وضحك قائد فريق ليفربول هيدرسون، على تصريحات محمد صلاح، كما حاول مدرب الفريق كلوب، التقليل من قيمتها، وقال: "لا أحد يقلق بشأن محمد صلاح لأنه لا يفكر في نهائي 2018 بشكل كبير، هو أصيب وقتها ولكنه الآن في حالة جيدة، جميع اللاعبين لديهم دوافع مختلفة وهذا شيء جيد، الانتقام ليس الدافع الوحيد بالنسبة لمحمد صلاح، نريد أن نضع الأمور في نصابها، نهائي 2018 كان منذ فترة طويلة".

كل هذه الأمور جعلت النجم المصري في ضغط كبير قبل مباراة ريال مدريد، حيث أصبح مطالب أمام الجمهور من تحقيق الفوز فعلاً اليوم أمام ريال مدريد، وإلا سيكون مصدر للعديد من الأخبار الغير جيدة.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد وانما تحدث أيضا لاعبي ريال مدريد، حيث تجاهل هداف الفريق الإسباني كريم بنزيما تصريحات صلاح وأكد أنه لا يفكر في الثأر قدر تفكيره في تحقيق الفوز في مباراة السبت.

كما رد لاعب ريال مدريد كارفخال على تصريحات صلاح قائلاً: «دعونا نأمل ألا يكون عبئًا ثقيلًا على صلاح أن يخسر مرة أخرى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في حالة مزاجية للانتقام».

محمد صلاح يقول ان خسارة ليفربول في 2018 ستحفزهم للفوز الليلة امام ريال مدريد في نهائي دوري الابطال



pic.twitter.com/Edrt9WV7Xw — E P L W O R L D (@EPLworld) May 28, 2022

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