قطر تسمح للمقيمين بإستضافة مشجعين في منازلهم خلال كأس العالم 2022 وتحدد الشروط

المصدر: الدوحة-الامارات اليوم.

سيسمح فقط لحاملي بطاقة هيا الرقمية، إضافة إلى المواطنين والمقيمين، بالدخول إلى قطر أثناء فترة المونديال التي تستضيفه الدولة الخليجية ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بحسب ما أعلن منظمون في مؤتمر صحافي في الدوحة اليوم الخميس.

وكشف عمر الجابر مدير منصة الإقامة الرسمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن "المخيمات الصحراوية" تقع من ضمن خيارات قرى المشجعين، مؤكدًا أن العديد من الخيارات الاخرى سيتم طرحها قريباً.

وكشف الجابر أن خيارات الشقق والفيلات والمجمعات السكنية والفنادق العائمة وقرى المشجعين وبيوت العطلات هي مطروحة حالياً من خلال المنصة الرسمية، مؤكداً أن بيوت العطلات والفنادق ستكون متاحة أيضا من خلال منصات أخرى .

ولفت الجابر إلى أن كل شخص مقيم في قطر بإمكانه استقبال 10 أشخاص من "الأقارب والأصدقاء" من خلال تسجيل المستضيف لبيانات الضيف على منصة الإقامة الرسمية، فيما يتعين على الضيف وضع بيانات المضيف على منصة هيا الرقمية للاستحصال عليها مباشرة.

وأكد مدير منصة الإقامة الرقمية أن عدد المسجلين في المنصة "يُحدث" باستمرار معلنًا عن تلقي المنصة لثلاثة آلاف طلب في اليوم الأول للتدشين في 24 مارس الماضي.

وكشف الجابر أن معدل الأسعار للإقامة سيبدأ من 80 دولار لـ"الليلة الواحدة"، وقد تتغير الأسعار حسب الموقع ونوع السكن الذي يتم اختياره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news