بنزيمة يهدد رقمين قياسيين لرونالدو في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

بعشرة أهداف في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، عادل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة رقما قياسيا مهما للبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني. وتساوى بنزيمة بجدارة مع رونالدو في عدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب في الأدوار الإقصائية بموسم واحد لدوري الأبطال حيث أحرز عشرة أهداف مثلما كان رصيد رونالدو مع الريال أيضا في الأدوار الإقصائية للبطولة موسم 2015 / 2016 .

ويمتلك بنزيمة الآن فرصة للانفراد بالرقم القياسي حال سجل أي هدف في المباراة النهائية للبطولة ، والتي يلتقي فيها الريال فريق ليفربول الإنجليزي بعد غد السبت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم بنزيمة موسما استثنائيا مع الريال في البطولة هذا الموسم ، ويستطيع اللاعب معادلة أو تحطيم رقم قياسي آخر مسجل باسم رونالدو خلال المباراة النهائية ؛ حيث يتصدر النجم الفرنسي المخضرم قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 15 هدفا حتى الآن بفارق هدفين عن الرقم القياسي (17 هدفا) الذي حققه رونالدو في موسم 2013 / 2014 .

ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البطولة أن سجل أكثر من رصيد بنزيمة هذا الموسم باستثناء رونالدو (17 هدفا) في موسم 2013 / 2014 و(16 هدفا) في موسم 2015 / 2016 بينما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 15 هدفا لفريقه بايرن ميونخ أيضا في البطولة بموسم 2019 / 2020.

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