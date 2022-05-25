تصرف مفاجئ من محمد صلاح تجاه الكوري سون (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول عن أخلاقه الحميدة التي يتمتع به وذلك بعدما قام بتهنئة المهاجم الكوري وهداف فريق توتنهام، الكوري سون، بعد أن تساوى معه في لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفاً لكلاً منهما.

ونشر اللاعب المصري تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جاء فيها فيديو استقبال اللاعب الكوري عندما وصل إلى بلاده والاحتفال الكبير الذي لاقاه اللاعب الذي حصل على لقب هداف الدوري الانجليزي كأول لاعب كوري يحقق هذا اللقب، وعلق صلاح على فيديو الاستقبال بتهنئة اللاعب الكوري قائلاً: "ألف مبروك سون".

وكاد المهاجم الكوري أن يخطف لقب هداف الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من البطولة بإحرازه هدفين في المباراة الختامية، قبل أن يرد صلاح بهدف في اللحظات الأخيرة عقب اشتراكه في المباراة التي حل فيها بديلاً ليحرز هدف التساوي مع سون، بالرغم أن صلاح كان متفوقاً بفارق وصل إلى 10 أهداف في بعض الفترات من الدوري.

وحظي الكوري سون، باستقبال تاريخي أثناء عودته إلى دولته وهو يحمل كأس هداف بطولة الدوري الإنجليزي وتشارك فيه مع اللاعب المصري محمد صلاح، الذي توج به للمرة الثالثة بتاريخه.





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