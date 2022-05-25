«الجودو» يهدي الإمارات 3 ذهبيات بالدورة الخليجية بالكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع منتخب الإمارات الوطني للجودو رصيد الإمارات من الميداليات الملونة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 16 إلى31 الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 37 ميدالية ملونة بعد حصده ثلاث ذهبيات وضعت الإمارات في المركز الثالث.



وفاز اللاعب محمدوف بذهبية الوزن المفتوح، فيما توج اللاعب نجارا تتشفيلي بذهبية وزن تحت 90 كغ، كما توج اللاعب ارام بذهبية وزن تحت 100 كغ.



وحقق جودو الإمارات بذلك إجمالي ميداليات أربع ذهبيات وفضية وبرونزية في مشاركة ناجحة ضمن برنامج منافساته علي الأصعدة كافة.



وتشارك الإمارات في الدورة ب 285 رياضي ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالج.



وصعدت الإمارات إلي المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 37 ميدالية ملونة بواقع 15 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 69 ميدالية بواقع 25 ذهبية و20 فضية و24 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 55 ميدالية منها 20 ذهبية و20 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 42 ميدالية بواقع 12 ذهبية و18 فضية و12 برونزيات، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الخامس بإجمالي 27 ميدالية بواقع 11 ذهبيات و5 فضيات، و11 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بإجمالي 43 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية، و 14 ميدالية فضية، و20 ميدالية برونزية.



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