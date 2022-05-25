أرسنال يمدد تعاقده مع المصري محمد النني

المصدر: وكالات

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تمديد تعاقده مع اللاعب المصري محمد النني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النني واحدا من بين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المقبل، ولم يكن هناك أي أنباء متعلقة بشأن الثنائي الآخر إيدي نيكيتاه وألكسندر لاكازيت.

وسجل النني، لاعب المنتخب المصري، خمسة أهداف في 147 مباراة خاضها مع أرسنال منذ انضمامه إليه في 2016 قادما من بازل السويسري.

ولم يعلن النادي عن مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال للموقع الرسمي للنادي :"مو جزء مهم للغاية من الفريق. يجلب معه طاقة لا تنتهي، حماس والتزام للفريق كما أن الجميع يحبه".

وأضاف :"هو لاعب مهم لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب، أنا سعيد لبقائه".

ولعب النني 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، الذي أنهاه أرسنال في المركز الخامس، كما ساعد المنتخب المصري في الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا، الذي خسره بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي.

وكان النني توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم له مع أرسنال، كما أنه أعير في موسم 2019 / 2022 لفريق بشكتاش التركي.

وقال النني: "أعشق هذا النادي وأشعر أنه جزء من عائلتي. أود الاستمرار مع النادي المذهل، وأنا سعيد ومتحمس للغاية للمستقبل".

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