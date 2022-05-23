رسالة قوية اللهجة من فالفيردي إلى محمد صلاح قبل موقعة ريال مدريد وليفربول

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد رسالة شديدة اللهجة إلى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 الشهر الجاري (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات).

وقال فالفيردي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، بعد التصريحات الأخيرة المستفزة من صلاح تجاه ريال مدريد: "نعم.. من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها"، مضيفاً: "أنا منافس لصلاح، والأمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه".

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي كشف فيها عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، وذلك قبل لقاء الريال وضيفه مانشستر سيتي، في إياب الدور نصف النهائي، مشيراً أن لديه حساب عليه تسديده مع مدريد في إشارة إلى الهزيمة التي مني بها ليفربول في نهائي 2018 الذي ذهب لقبه لمصلحة النادي الملكي وتعرض فيه صلاح للإصابة بالكتف بسبب التحام عنيف مع لاعب الريال السابق سيرجيو راموس.

وأضاف فالفيردي: "كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى".

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