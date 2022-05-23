صلاح رمضان رئيساً للاتحاد السوري لكرة القدم حتى 2026

المصدر: جوني جبور-دبي

انتخب صلاح رمضان، رئيساً للاتحاد السوري لكرة القدم، لولاية تمتد أربعة سنوات، وتستمر حتى 2026، وذلك الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السوري، التي عقدت اليوم الاثنين في دمشق.

وذكرت وكالة الأعلام الرسمية السورية "سانا": "إن فوز صلاح رمضان في رئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم، جاء بأغلبية 38 صوتاً من أصل 68 يحق لها الاقتراع، بفارق تسعة أصوات عن أقرب منافسيه فادي دباس، ووجود بطاقة ملغاة.

كما افرزت العميلة الانتخابية في الجمعية العمومية عن فوز عبد الرحمن الخطيب بمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم، بإجمالي 39 صوتاً، مقابل 29 صوتاً لمنافسه العميد زكريا قناة، في حين فازت نانسي المعمر بالمقعد النسائي، بـ 42 صوتاً مقابل 24 صوتاً لمنافستها ألين علي.

ويذكر انه سبق لصلاح رمضان تولي رئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم عام 2012 قبل أن يستقيل من منصبه عام 2018.

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