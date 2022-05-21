صلاح يتلقى صدمة.. ونجم سيتي الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اختيار كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي كأفضل لاعب في موسم 2021-2022 اليوم، وذلك في ما قد يعتبر صدمة لطموحات النجم المصري وهداف ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز محمد صلاح.

ونال دي بروين الجائزة للمرة الثانية بعدما حصل عليها عقب موسم 2019-2020. وأحرز اللاعب البلجيكي 15 هدفا وساهم في سبعة أهداف خلال 29 مباراة هذا الموسم، وكان من أسباب نجاح سيتي الذي يحتاج إلى الفوز في الجولة الأخيرة غدا لإحراز لقب الدوري للمرة السادسة.

وخاض اللاعب البالغ عمره 30 عاما منافسة على الجائزة مع آخرين منهم زميله جواو كانسيلو ومحمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الحالي، وسون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وقال دي بروين "هناك إمكانات هائلة في الدوري الممتاز، وإنه لمن دواعي سروري أن يتم ترشيحي مع وجود العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذي قدموا موسما رائعا مع أنديتهم".

وأضاف "أعتقد أن أدائي هذا الموسم كان جيدا، وأنا سعيد أنه كان بوسعي المساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال الموسم". وفي وقت سابق اليوم، فاز فيل فودن لاعب سيتي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري للعام الثاني على التوالي.

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