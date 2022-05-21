سيتي يملك أفضلية بسيطة على ليفربول.. و"الريدز" يريد خدمة من نجمه السابق

المصدر: وكالات

يملك مانشستر سيتي قدره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة غدا وهو يتقدم بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية. وسيضمن رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا اللقب الرابع في خمس سنوات، بحال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا الرابع عشر في الترتيب والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.

قال غوارديولا "يصعب السيطرة على عواطفك عندما تدرك ما هو على المحكّ". تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "اللاعبون بشر لكنها كرة القدم، لا تعرف متى تُحسم الأمور".

يعرف سيتي تماماً مرارة الخسارة في اللحظات الأخيرة، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدماً على ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، يحارب ليفربول على جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم لقب الكأس وكأس الرابطة في إنكلترا.

بعد المرحلة الأخيرة من البريميرليغ، يستعد الفريق الأحمر لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد في باريس، آملا في تتويج موسمه برباعية تاريخية لأحد الأندية الإنكليزية.

قال مدربه الألماني يورغن كلوب "تخيّلوا قبل بداية الموسم أن يقول أحدهم انكم ستبلغون نهائي الكؤوس الثلاث وتحاربون على الدوري".

وسيضفي تواجد أسطورة وسط ليفربول ستيفن جيرارد على مقعد المدرب لدى أستون فيلا، نكهة إضافية على المعركة الأخيرة في الدوري. ولم يحرز جيرارد أي لقب دوري مع ليفربول خلال 17 عاماً في ملعب أنفيلد، لكنه قد يساهم بتوفير لقب جديد له من خلال عرقلة سيتي. بحال فوز سيتي سيضمن اللقب، وبحال خسارته أو تعادله سينتزع ليفربول اللقب بحال خرج فائزاً على ولفرهامبتون الثامن والذي لم يفز في آخر ست مباريات.

وبحال خسارة سيتي (90 نقطة) وتعادل ليفربول (89) وبالتالي تساويهما بالنقاط، سيضمن سيتي اللقب منطقياً كونه يملك أفضلية فارق ستة أهداف عن ليفربول. وقال جيرارد "سنخرج الأحد ونقدم كل شيئ في سبيل احراز النقاط لأستون فيلا وجماهيرنا".

تابع "إذا كان ذلك سيساعد ليفربول حتماً فهذا رائع، لكن أولويتي هي محاولة الحصول على النقاط لأستون فيلا".

يذكر أن سيتي كان قد أحرز لقب 2019 بتقدمه على ليفربول بفارق نقطة يتيمة (98-97).

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