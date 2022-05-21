نهضة بركان يُبقي كأس الاتحاد الافريقي مغربياً للموسم الثالث توالياً

المصدر: وكالات

أبى نهضة بركان أن يخرج لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية" من المغرب، فتوج به للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة بفوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح 5-4 اثر تعادلهما في الوقت الأصلي سلبا والاضافي 1-1 أمس على ملعب "غودسويل أكبابيو" في مدينو أويو النيجيرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

وهذا اللقب الثاني لـ"البراكنة" بعد الأول عام 2020، كما ان الفريق بلغ نهائي 2019 في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.

وارتفع عدد ألقاب الأندية المغربية في المسابقة الى ثلاثة على التوالي وسبعة بالمجمل، بعد الجيش الملكي (2005)، الفتح الرباط (2010)، المغربي الفاسي (2011)، والرجاء (2018 و2021) ونهضة بركان (2020 و2022).

وحصد ثلاثي الفريق المغربي القائد محمد عزيز وبكر الهلالي والعربي الناجي لقبهم الثاني في المسابقة أيضاً، حيث كانوا ضمن الجيل الذهبي الفائز باللقب قبل عامين، فضلاً عن كأس العرش (2018).

وفي المقابل، مني أورلاندو بايرتس بخسارة ثانية في نهائي المسابقة بعد الاولى عام 2015 أمام النجم الساحلي التونسي.

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