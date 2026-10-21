الحكومة المغربية تعتزم تخصيص منحة مالية للشباب المقبلين على الزواج

أعلنت الحكومة المغربية عزمها تقديم دعم مالي يصل إلى 5000 درهماً مغربياً (نحو 1872 درهماً إماراتياً) للشباب المقبلين على الزواج، ضمن برنامج الحكومة الجديدة، بهدف المساهمة في تخفيف تكاليف الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري.

ووفق وسائل إعلام مغربية فقد جاء هذا الإجراء في التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام غرفتي البرلمان، ضمن محور يتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة وتماسك المجتمع المغربي، دون تفاصيل بشأن شروط الاستفادة من الدعم أو موعد بدء صرفه وآليات تقديم الطلبات.

وربطت الحكومة الصعوبات التي تواجه الأسر بعوامل اقتصادية، تشمل السكن والشغل وغلاء المعيشة، مؤكدة التزامها بتوطيد التماسك الأسري باعتباره أساساً للنموذج المجتمعي المغربي.