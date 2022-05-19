ضربة موجعة للأهلي المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي لإصابة قوية في مباراة البنك الأهلي، الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري المصري لكرة القدم، مما يهدده بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المقرر في 30 مايو الجاري على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت وسائل الاعلام المصرية بأن محمد الشناوي غادر الملعب في الدقيقة 60 خلال مباراة البنك الأهلي لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشارك علي لطفي بدلاً منه.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبياً مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري، ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة إنبي السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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