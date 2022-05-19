اليابان تقترب من استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، الأربعاء، أنه تم التواصل مع بلاده من أجل استضافة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة «نيكاي سبورتس» اليابانية عن تاشيما أن الاتحاد الآسيوي للعبة تواصل مع الاتحاد الياباني لإمكانية تنظيم البطولة القارية، وقال في هذا الصدد «لقد تم التواصل معنا. إذا قُدر لليابان استضافة البطولة، سيكون الأمر مثيراً من دون أدنى شك».

واعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حسب ما أعلن الاتحاد القاري، السبت الماضي، في وقت تكافح فيه البلاد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في الخامس من يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.

وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين واجهت الإلغاء او التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022» التي كانت مقررة في سبتمبر، على بعد 200 كلم من شنغهاي المتضررة من الجائحة.

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقاً) واليابان وسورية وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها إلى البطولة، فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور الثالث بين الثامن والـ14 يونيو بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

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