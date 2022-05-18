عمدة مدريد يؤكد: مبابي إلى الريال بنسبة 99%

المصدر: وكالات

كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي تناول العشاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أمس، بان عملية انتقال مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي الى صفوف ريال مدريد "حُسمت بنسبة 99 في المئة".

وجاء كلام عمدة العاصمة الإسبانية إلى اذاعة "كادينا سير" الإسبانية ليل أمس، وقال في هذا الصدد "اعتقد بان ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة. هذا شعوري على اي حال. لكن من اجل ان اتناول العشاء بسلام قلت من البداية باني من انصار اتلتيكو مدريد". وتناول عمدة العاصمة العشاء مع امير قطر في القصر الملكي بحضور ملك اسبانيا فيليبي السادس ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي.

وتابع مازحا "قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الاسبانية (عندما كان اخيرا بصحبة زميليه في سان جرمان الاسباني سيرخيو راموس والمغربي اشرف حكيمي) وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وانصاره بانتصاراتهم. واستهل امير قطر زيارة الى مدريد أمس، هدفها تعزيز الروابط الاقتصادية مع العاصمة الاسبانية، لا سيما في قطاع الطاقة في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

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