ليفربول يرفض المخاطرة بمحمد صلاح وفان دايك في مباراة ساوثهامبتون

المصدر: وكالات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن النادي يشهد حالة من الترقب للتطورات بشأن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركتهما في المباراة المرتقبة أمام ساوثهامبتون غدا الثلاثاء في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وخرج اللاعبان بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي 6 / 5 بضربات الجزاء الترجيحية أمس الأول السبت في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي، حيث أصيب صلاح في أعلى الفخذ كما خرج فان دايك قبل بداية الوقت الإضافي بسبب إصابة في الركبة.

وينتظر إصدار تقييم شامل عن إصابة اللاعبين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتحمل مباراة الغد أهمية كبيرة، حيث أنه في حالة هزيمة ليفربول، يحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

ومع ذلك، لا يرجح أن يخوض كلوب أي مخاطرة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين: "الأمور لم تحسم بعد، لقد لعبنا 120 دقيقة قبل يومين".

وأضاف: "وصل اللاعبون اليوم (الاثنين) وعلينا اتخاذ العديد من القرارات."

وتابع: "لكن ما يمكنني أن أعد به، بالتأكيد، هو أنني سأدفع بتشكيلة من أجل الفوز بمباراة ساوثهامبتون. أمامنا عمل يجب القيام به وسنرى من يمكنه المساعدة في ذلك."

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ويستهام 2 / 2 أمس الأحد ليرفع رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك مع تبقي مباراة واحدة للسيتي ومباراتين لليفربول هذا الموسم في الدوري.

وقال كلوب: "أتطلع حقا إلى مباراة الغد. هل هي فرصة كبير؟ لن أقول هذا لأنني لا أعرف متى أهدر مانشستر سيتي النقاط في مباراتين متتاليتين."

وأضاف: "لا أتوقع أن يهدر مانشستر سيتي النقاط لكن هذا لن يؤثر على مباراتنا غدا. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سنخوض المباراة الأخيرة ونحن متأخرون بنقطة."

ولم يصبح لاعب خط الوسط فابينيو، الذي غاب عن مباراة الكأس بسبب إصابة في الفخذ، جاهزا للعودة لكن المدافع أندي روبرتسون سيعود إلى الفريق رغم تعرضه لشد عضلي خلال مباراة الكأس.

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