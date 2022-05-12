انتقادات شديدة لمحمد صلاح بسبب "أنا الأفضل في العالم"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق ليفربول، لانتقادات شديدة خلال اليومين الماضيين، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك تصريحاته لشبكة "بي إن سبورت"، والتي قال فيها "أنا أفضل لاعب في العالم في مركزي".

وقال صلاح بحسب صحيفة "ديلي تراست"، إنه "لو تمت مقارنتي رقميا بأي لاعب آخر في مركزي، فأنا الأفضل في العالم"، مشيرا إلى أنه "ليس لاعبا أنانيا"، ولا يهتم لهذا الأمر، لكن أرقامه منذ بداية الموسم تجعله أفضل لاعب في العالم.

وتلقى صلاح انتقادات شديدة، حتى من قبل بعض أنصار نادي ليفربول، حيث استغربوا أن يستخدم صلاح لغة "الأنا"، وقال أحدهم إنه "حتى لو كان أفضل لاعب في العالم، فيجب أن يترك الأرقام تتحدث عنه، وليس لطيفا أن يقولها هو". وتساءل آخر "هل سبق وسمعتم عن ميسي يقول أنا أفضل لاعب في العالم".

واعتبر آخرون أن صلاح يريد أن يرد بطريقة غير مباشرة على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بأن مستواه متراجع، وأن لاعبين آخرين أفضل منه في ليفربول، وأراد التأكيد على أن إسهاماته منذ بداية الموسم تجعله الأفضل بلا منازع. وقال أحد مشجعي ليفربول "صلاح لاعب رائع، لكن رجاء عليه التوقف عن التصريحات والبدء بتسجيل الأهداف التي توقفت أخيرا".

وقال بعضهم إن صلاح "أصابه الغرور، خاصة بعد التحدي العلني الذي رفعه ضد ريال مدريد قبل النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا، ولم يكن في حاجة لذلك حين توعد الريال بالانتقام منه والفوز عليه بسبب خسارة نهائي 2018 أمام نفس الفريق 3-1، وخروجه وقتها مصابا من الشوط الأول"، مشيرين إلى أنه "كان يتوجب عليه أن يترك الملعب يحدد من هو الأفضل، بدل أن يزيد الضغوط عليه وعلى فريقه أمام فريق متمرس"، واعتبروا أن تصريحاته الاخيرة زادت الطين بلة، ولم تكن موفقة.

وليس هذه أول مرة يقول فيها صلاح إنه "أفضل لاعب في العالم"، إذ قال الامر نفسه خلال تصريح شهير له بعد الكشف عن نتائج الكرة الذهبية وحلوله سابعا في النسخة الأخيرة التي فاز بها البولندي ليفاندوفسكي.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الانجليزي بـ22 هدفا في 34 مباراة، وسجل 8 أهداف في دوري الأبطال، وهو الأعلى على مستوى ليفربول. لكن الفترة الاخيرة بدأ نجم لاعب آخر يبرز في ليفربول بدل صلاح، وهو الكولومبي دياز، بجانب تميز السنغالي ساديو ماني، وعلى مستوى أوروبا خطف الفرنسي كريم بنزيمة قناص ريال مدريد الانظار من الجميع، حيث يتصدر حاليا قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ16 هدفا.

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