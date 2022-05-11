تعرف إلى اللاعب المصري الذي وصفه كلوب بانه "أفضل بـ 100 من محمد صلاح"

المصدر: جوني جبور-دبي

أدعى اللاعب المصري المعتزل محمد زيدان، أن المدير الفني الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، وصفه سابقاً بأنه أفضل من مواطنه محمد صلاح بـ 100 مرة.

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على تصريحات زيدان، التي أكد خلالها بأن مدربه السابق يورغن كلوب يعتقد بأنه أفضل من محمد صلاح بـ 100 مرة، وذلك في الفترة التي احترف بها زيدان في الدوري الألماني.

واستندت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى تصريحات سباقة لـ "زيدان" لقناة "أون سبورت" المصرية، تعود إلى ديسمبر 2020، أكد خلالها اللاعب المصري، بأن كلوب أخبره بأنه أفضل من صلاح بـ 100 مرة، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر احترافاً، كما أن لديه موهبة ومهارات رائعة لكنه بحاجة إلى التركيز أكثر، وإن فعل ذلك فقد يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

واعترف زيدان الذي لعب بالدوري الألماني مع اندية بروسيا دورتموند وماينز وهامبورغ وفيردر بريمين بين عامي 2005 و2012، بأنه كان يفتقر إلى أخلاقيات العمل الاحترافي الجيدة التي قد تكون السبب في عدم وصوله إلى المستويات المرتفعة التي حققها محمد صلاح في المواسم الأخيرة.

وقال: "كان علي أن أكون أكثر تخصصاً في التدريب، وأن أكون أكثر احترافاً للوصول إلى مستوى صلاح الذي بات حالياً أكثر احترافاً مني وأكثر تكريساً لكرة القدم مثل رونالدو وميسي".

يذكر أن يورغن كلوب سبق له تدريب اللاعب المصري المعتزل محمد زيدان في فريقي ماينز وبروسيا دورتموند، وأحرز لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم 2010-2011.



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