نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المغرب شرف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري. وأصدر «الكاف» بياناً رسمياً كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة النهائي، إلّا أنّ الاتحاد السنغالي سحب عرضه. وسيتم تحديد الفائز بالمسابقة القارية من خلال مباراة نهائية، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاباً وإياباً.

وكان الأهلي المصري حامل اللقب قد طالب الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل مباراة النهائي إلى ملعب محايد، مشيراً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للنهائي.

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