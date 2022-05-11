اتحاد الكرة المصري يخاطب "كاف" لرفض إقامة نهائي دوري الأبطال بالمغرب

المصدر: القاهرة - د ب أ

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتأكيد على ما طلبه في خطابات سابقة للكاف، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن كاف إقامتها يوم 30 مايو الجاري باستاد محمد الخامس بالمغرب.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أنه أكد في خطابه على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما وأن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مطلبه العادل والمشروع وحقه الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احتراما لقواعد اللعب النظيف، كما يؤكد الاتحاد المصري على استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية القانونية المشروعة حفاظا على حقوق النادي الأهلي.

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