الهلال يستكمل الدوري السعودي دون كويلار والمفرج

المصدر: وكالات

سيستكمل الهلال الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم دون الثنائي جوستافو كويلار ومتعب المفرج بسبب الإصابة.

وكتب الهلال في حسابه على «تويتر» أن المفرج تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة في وقت لاحق.

ولم يذكر الهلال فترة غياب المفرج، لكن عادة ما يغيب اللاعب المصاب بهذه الإصابة لحوالي ستة أشهر.

وأضاف الهلال أن لاعبه الكولومبي كويلار تعرض لإصابة في الساق وسيخضع لبرنامج تأهيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويفتقد الهلال أيضا أندريه كاريو وصالح الشهري وعبد الإله المالكي بسبب الإصابة، ولن يكون بوسعهم استكمال الموسم الجاري.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة من 25 مباراة، وبفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 26 مباراة. ويتكون الموسم من 30 جولة.

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