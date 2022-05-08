هل فكر مدرب منتخب مصر في التراجع عن قيادة «الفراعنة» بسبب الانتقادات

المصدر: وكالات

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم إيهاب جلال الأحد أنه فكٌر في التراجع عن قيادة الفراعنة بعد انتقادات طالته عقب تعيينه خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال جلال في المؤتمر الصحافي لتقديمه لوسائل الإعلام "فكرت في الاعتذار عن المهمة، لست متابعًا جيدًا للانتقادات"، مضيفا "بالطبع أركز مع أي نقد بناء لعملي ويساعدني على التطوير، ولكن في العموم لا يوجد مدرب يتولى قيادة المنتخب، ويكون هناك اتفاق من الجميع على اختياراته".

وطالب جلال بضرورة تقديم الدعم للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهدافه.

وكشف جلال عن اسباب موافقته على تدريب المنتخب هذه المرة، مؤكدا "قيادة المنتخب تكليف، وليس سهلا ان تقول للمنتخب لا مرتين".

وتابع "رشحت لتولى تدريب المنتخب قبل حسام البدري المدير الفني الاسبق للمنتخب، ورفضت بسبب تمسكي بالجهاز المعاون، ولكن الان الظروف اختلفت، ومجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي أكثر مرونة وتفهمًا للموقف، وانا لم اعترض على اسماء الجهاز المعاون كما تردد".

واعلن جلال عن تواصله مع قائد المنتخب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تعيينه، مضيفا "صلاح روحه كبيرة جدا، وله دور كبير جدا في الفترة المقبلة معنا، ونأمل أن يفوز صلاح بكل البطولات مع ليفربول قبل أن ينضم لنا خلال الفترة المقبلة".

وعن عودة عبدالله السعيد قائد بيراميدز من الاعتزال الدولي، قال جلال "السعيد لن يمانع من العدول عن قراره الخاص بالاعتزال الدولي، واذا استمر بهذا المستوى الذي يقدمه مع فريقه، أعتقد أننا لو احتجنا لخدماته فلن يكون لديه مانع".

من جانبه أعلن رئيس الاتحاد جمال علام ان مدة التعاقد مع جلال ستكون لعامين حتى 2024، مؤكدا أنه "لا نتعامل مع الجهاز الفني الجديد بأنه مسؤول عن فترة انتقالية".

وأضاف "تنتظرنا ارتباطات مهمة، تتطلب الاستقرار، ونتوسم خيرا في إيهاب جلال وجهازه المعاون، ونتمنى له التوفيق في المسؤولية".

وعن حاجة جلال للحماية من قبل الاتحاد ضد الانتقادات التي طالت تعيينه مدربا، رد علام قائلا "لسنا حراسا، بل سنحاول تلبية مطالب المدير الفني من مباريات ودية ومعسكرات تدريبية وغيرها".

وشدد على أهمية مساندة الجهاز الفني من الجماهير والخبراء ووسائل الإعلام.

واعلن علام عن تشكيل الجهاز المعاون لجلال والذي يتكون من محمد شوقي مدربًا عامًا، أحمد حسام مدربًا مساعدًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وشهد المؤتمر الصحافي حضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالكامل عدا حازم امام الرافض لقرار اسناد مهمة تدريب المنتخب لمدرب وطني، مبديا رغبته في الاستعانة بمدرب أجنبي، وهو نفس موقف محمد بركات عضو المجلس وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد.

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