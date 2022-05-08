محمد صلاح يتسبب في تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين عن تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي التي ستجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم 28 من شهر مايو المقبل، وذلك بسبب تزامنها مع موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.



وتأهل ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على فياريال الإسباني، ليلتقي مع ريال مدريد الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي، في الدور قبل النهائي، ليلعب الفريقين في التاسعة من مساء يوم 25 من شهر مايو الجاري، على ملعب "دو فرانس" بباريس.



وقال عامر حسين في تصريحات لإذاعة أون تايم سبورت: "أطمئن الجماهير بشأن متابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، سيتم تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي حتى نسمح للجماهير بمتابعة محمد صلاح في مباراة نهائي تشامبيونزليغ".



وختم: "هناك 3 مباريات بالدوري ستقام في ذلك اليوم، سيتم ترتيب الأمور وتعديل الموعد من أجل أن تتابع الجماهير نهائي دوري أبطال أوروبا وباقي مباريات الدوري".

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