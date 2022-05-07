الاتحاد الآسيوي يدعم انتخاب انفانتينو رئيسا لـ"فيفا" حتى 2027

المصدر: وكالات

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحبان بإعادة ترشيح جياني انفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية جديدة من 2023 إلى 2027، مؤكداً تضامن الاتحاد الآسيوي معه ووقوفه إلى جواره.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد في "دوشانبي" عاصمة طاجيكستان، في أول اجتماع يعقد للمكتب التنفيذي في وسط آسيا.

وكان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن مؤخراً التقدم بالترشيح من أجل إعادة انتخابه في رئاسة الاتحاد الدولي عام 2023، ورحب الشيخ سلمان خلال اجتماع المكتب التنفيذي بهذا الترشيح.

وقال الشيخ سلمان: "انفانتينو عمل على توفير قيادة ملهمة لكرة القدم في قارة آسيا وفي العالم ككل، وذلك خلال أوقات المحنة الكبيرة، ونحن ممتنون له على دعمه الكبير لأسرة كرة القدم الآسيوية".

وتضمن جدول اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي أيضا إطلاق مشروعين جديدين للتطوير، تم تصميمهما من أجل تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنمية اللعبة بشكل منتظم في كافة أرجاء القارة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: "البرنامجان الجديدان للتطوير، هما برنامج الأفضلية، وبرنامج الوقت الإضافي، وهو ما يؤكد التزامنا نحو الأعضاء".

وأوضح: "هذه البرامج ستنضم إلى المشروعات الأخرى في البرنامج المتقدم الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر، وسيتم تصميم كلا البرنامجين للاتحادات الوطنية الطامحة والصاعدة".

وأضاف: هذه البرامج تؤكد طموحنا لتقليص الفوارق في كرة القدم الآسيوية، والارتقاء بمستوى اللعبة في كافة أرجاء القارة.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقدير الاتحاد القاري للاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في أعقاب ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، مشيراً إلى جهود الاتحادات الوطنية المضيفة لضمان مواصلة سير الاتحاد في طريق تنفيذ معظم مسابقات عام 2022.

وقال الشيخ سلمان: "الأسبوع الماضي استكملنا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، نتقدم بعميق الامتنان إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء الأربعة التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وهي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، الاتحاد الماليزي لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم".

وأضاف: "بعد مرور ما يقارب عامين، نرحب بعودة نشاط كرة الصالات الآسيوية، من خلال إقامة مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات، ومن جديد نتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات".

وأوضح: "على امتداد قارة آسيا، تم الإعلان عن الدول المضيفة لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وجوهرة بطولاتنا تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين".

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