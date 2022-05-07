"أهلي حلب" يلحق الهزيمة الأولى بسلة "الوحدة" في الدوري السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

الحق فريق رجال السلة في نادي أهلي حلب (الاتحاد سابقاً) الهزيمة الأولى بفريق الوحدة الدمشقي في بطولة الدوري السوري للموسم الحالي، عقب الفوز المستحق الذي حققه الفريق الحلبي بنتيجة "63-46" في مباراة المؤجلة من المرحلة 22 من بطولة الدوري، وجمعتهما أمس على صالة الحمدانية في مدينة حلب.

وعرف لاعبي أهلي حلب كيفية فرض إيقاعهم على مجريات المباراة، وانتزاع التفوق في فتراتها الأربع بواقع "10-4 و20-14 و17-13 و16-15".

وأضاف أهلي حلب انتصاره العشرين في دوري الموسم الحالي، معززاً رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق النقطة الواحدة عن الوحدة متصدر الترتيب.

وتعد مباراة أمس بمثابة البروفة المصغرة للفريقين قبل خوضهما الأدوار النهائية ومنافسات "فاينال فور" في دوري الموسم الحالي، التي ستجمعهما مع كل من الجلاء والكرامة صاحبي المركزين الثالث والرابع على سلم الترتيب الحالي.

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