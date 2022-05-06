رحلة "عمرة" تحفز الجزيرة للفوز على سحاب والفيصلي في الدوري الأردني

المصدر: جوني جبور - دبي

قدم مشجع من نادي الجزيرة الأردني، رحلة "عمرة" لفريق الكرة في النادي من لاعبين والجهازين الفني والإداري والكادر الطبي، والمشروطة بالفوز على سحاب والفيصلي في الجولتين المقبلتين في بطولة الدوري الأردني للمحترفين.

وقال نادي الجزيرة، عبر مركزه الإعلامي: "هذه المكافأة تأتي لتحفيز الفريق في مواجهتيه المقبلتين، بعد أن بات الجزيرة في أمس الحاجة لحصد النقاط، على أثر تلقيه العديد من الهزائم في بطولة الدوري".ويخوض الجزيرة يوم غدٍ مباراته الخامسة في الذهاب أمام سحاب على استاد عمان الدولي، على أن يتبع في 13 الجاري بمواجهة الفيصلي في لقاء لحساب الجولة السادسة.

ويقبع فريق الجزيرة في المركز الأخير بالدوري الأردني بنقطة واحدة، حققها أمام فريق معان بنتيجة "1-1" في مواجهة لحساب الجولة الثالثة، والتي سبقها بتلقيه الخسارة في الجولتين الأولى والثانية أمام شباب العقبة "0-1"، وشباب الأردن "2-3"، قبل أن يتجرع هزيمته الثالثة في 25 أبريل الماضي أمام حامل اللقب فريق الرمثا "1-3" في لقاء أقيم لحساب الجولة الرابعة.



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