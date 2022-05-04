استاد أحمد بن علي القطري يشهد آخر مباراتين تأهيليتين لكأس العالم

المصدر: الإمارات اليوم

ستقام آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم قطر 2022، على أرضية استاد أحمد بن علي، وستشهد تنافس أربع دول على آخر مكانين في أكبر حدث كروي في العالم، وسيواجه الفائز في مباراة السابع من يونيوالتي ىستُقام على نفس الاستاد بين منتخبي أستراليا والإمارات، منتخب بيرو في 13 يونيو بعد أن احتل هذا الأخير المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، في حين سيواجه منتخب كوستاريكا الذي احتل المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا في اليوم الموالي (14 يونيو)، وستنطلق كلتا المباراتان في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

وكان استاد أحمد بن علي قد افتُتح يوم 18 ديسمبر سنة 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف مؤخرا أربع مواجهات من مباريات بطولة كأس العرب، إضافة لاستضافته المستمرة لنادي الريان الرياضي، ويتميز بتكنولوجيا التبريد المبتكرة التي تتيح تجربة ممتعة للمنتخبات والجماهير خلال أشهر الصيف الحارة.

ستُقام ست مباريات من مباريات دور مجموعات كأس العالم FIFA على استاد أحمد بن علي، كما سيشهد إحدى مباريات دور الـ 16، أي أن أحد الفائزين في مباريات يونيو سيواجه اليابان على نفس الاستاد في 27 نوفمبر، ووفقا لنتائج القرعة النهائية التي أجريت في الأول من أبريل، سيتجه المنتخب الفائز بالمباراة الأولى إلى المجموعة الرابعة ليواجه منتخب فرنسا بطل نسخة 2018 في مباراته الافتتاحية، في حين سيتجه المنتخب الفائز في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الخامسة ليواجه منتخب إسبانيا في أول مباراة له في البطولة.

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