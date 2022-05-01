ميلان يتربع على الصدارة.. وثنائية بونوتشي تقرب يوفنتوس من ضمان المركز الرابع بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تورينو على إمبولي 3 / 1 ويوفنتوس على فينيزيا 2 / 1.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع ميلان رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، قلب تورينو تأخره بهدف أمام مضيفه إمبولي إلى فوز 3 / 1.

وتقدم إمبولي بهدف سجله سيمون زوركوفسكي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل أندريا بيلوتي ثلاثة أهداف (هاتريك) لتورينو في الدقائق 78 و87 من ركلتي جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فاليريو فيري وبيتر ستويانوفيتش ، لاعبي إمبولي، في الدقيقتين 61 و85.

ورفع تورينو رصيده إلى 47 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا 2 /1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله بونوتشي في الدقيقة السابعة.

وتمكن ماتيا أرامو من إدراك التعادل لفينيزيا في الدقيقة 71 لكن بعد خمس دقائق فقط أحرز بونوتشي هدف الفوز ليوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط..

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