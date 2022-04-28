الانتخابات البرلمانية تهدد بوقف النشاط الرياضي في لبنان

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت وزارة الشباب والرياضية اللبنانية، في بيانٍ رسمي، ضرورة التقيد بقرار وزارة الداخلية والبلديات بشأن وقف جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة من الأول وحتى 16 مايو المقبل، لعدم تمكن وزارة الداخلية من تأمين القوى الأمنية اللازمة للمباريات.

وقال بيان وزارة الشباب والرياضة اللبنانية إن: "انشغال القوى الأمنية وعدم قدرتها على تأمين الأنشطة الرياضية والشبابية والكشفية خلال الفترة المذكورة، ومنعاً لاستغلال أي من هذه الأنشطة في حالات انتخابية تضر بالقيم الرياضية من جهة، ويمكن أن تؤدي من جهة ثانية إلى المساس بالسلم الأهلي، تطالب وزارة الشباب والرياضية جميع الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية العاملة في لبنان والأندية ذات الصلة، تجميد المسابقات على اختلافها خلال الفترة من الأول وحتى 16 مايو المقبل، والتعاون مع القوى الأمنية في سبيل ضمان تنفيذ هذا القرار".

يذكر أن قرار التجميد سينعكس تطبيقه على المرحلة الأخيرة من الدوري اللبناني لكرة القدم، بالإضافة إلى مباريات الـ "فاينال فور" في نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة.

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