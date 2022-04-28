إحصائيات مخيفة لليفربول أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا تفوق كاسح لصاحب الأرض الذي نجح في حسم المباراة لصالحه بهدفين دون مقابل ليضع قدما في المباراة النهائية للبطولة بعدما أثبت أنه يستحق ذلك وأوقف الفريق الإسباني الذي نجح في إقصاء بايرن ميونخ من الدور ربع النهائي.

وأثبتت إحصائيات المباراة التفوق الكبير لفريق ليفربول حيث قامت كتيبة المدرب الألماني كلوب، بتسديد 19 كرة على المرمى مقابل تسديدة واحدة لفريق فياريال، ومن بين هذه التسديدات على المرمى 5 لصالح ليفربول مقابل محاولة واحدة فقط للفريق الضيف.

كما بلغت نسبة استحواذ فريق ليفربول على الكرة 73.2٪ مقابل 26.8٪ لصالح فياريال، وهي سيطرة فعالة نتج عنها هدفين في المرمى وهدفين تم إلغائهما، ولم ينجح فريق فياريال في خلق أي فرصة خلال المباراة إضافة إلى الحصول على ركنيتين فقط، ولم يخلق أي فرصة محققة للتهديف أو تسديد حقيقي على المرمى وهو ما يعطي النتيجة النهائية لفريق ليفربول.

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