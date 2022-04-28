دوري أبطال أوروبا.. ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجحا نجم منتخب السنغال ساديو ماني، في إحراز هدف رائع في مرمى فياريال بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا كان من صناعة رائعة للنجم المصري محمد صلاح، الذي فشل في الوصول إلى شباك ليفربول ولكنه قدم مباراة رائعة وصنع هدف وكان قريب من الوصول للمرمى في أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح في ذلك، ونجح ساديو ماني، في التفوق على محمد صلاح، في إحصائية هامة بدوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول.

ونجح ليفربول في حسم مباراة الذهاب أمام فياريال لصالحه بهدفين دون مقابل بعدما نجح في اختراق الدفاع الإسباني القوي بشكل في الشوط الثاني بإحراز هدفين في 5 دقائق، كما تم إلغاء هدفين بداعي التسلل.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على "تويتر" أن أكثر اللاعبين تسجيلًا لليفربول في المراحل الاقصائية بدوري الابطال بالمسمى الجديد هم بالترتيب

- ساديو ماني 14

- محمد صلاح 11

- روبيرتو فيرمينو 10

- ستيفن جيرارد 6

- ديرك كويت 5

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