ديبالا يسجل الهدف رقم 81 في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا، فريقه يوفنتوس، لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه ساسولو (2-1)، في مباراة أقيمت، الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 45 من تسديدة قوية ليساهم في فوز يوفنتوس.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، فإن ديبالا بهدفه أمام ساسولو، وصل إلى الهدف رقم 81 له بالدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

وأضافت: "ديبالا بهذا الرقم عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس السابق، ليصبح في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب هدافي اليوفي في الدوري عبر التاريخ".

يذكر أن رونالدو دافع عن ألوان يوفنتوس لثلاثة مواسم (من 2018 حتى 2021)، قبل أن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليعود لفريقه القديم مانشستر يونايتد.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وبات قريبا من حجز بطاقته للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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