الشاب ألكاراز يسير على خطى نادال ويحصد لقب بطولة برشلونة للتنس

المصدر: وكالات

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراز لقبه الرابع في مسيرته الشابة بعد الفوز على مواطنه بابلو كارينيو بوستا المصنف الثامن بنتيجة 6-3 و6-2 في المباراة النهائية ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس اليوم الأحد بعد ساعات من انتصاره في الدور قبل النهائي الذي تأجل بسبب الأمطار.

وسيقفز اللاعب البالغ عمره 18 عاما بين أول عشرة مصنفين في العالم عندما يصدر التصنيف يوم الاثنين في العمر ذاته واليوم نفسه بعد حصد لقب البطولة ذاتها كما فعل مواطنه رفائيل نادال في 2005.

وانضم اللاعب الذي بلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة إلى مواطنيه نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والمدرب خوان كارلوس فيريرو وكارلوس مويا وهم من حصدوا اللقب في برشلونة.

وقال ألكاراز "هذا يعني الكثير لي. كنت أشاهد البطولة منذ أن كنت طفلا. تمنيت دائما اللعب في هذه البطولة وبالتأكيد الفوز بها. أنا سعيد لكوني جزءا من القائمة (التاريخية) الإسبانية".

وعزز ألكاراز سجله في الفردي إلى أربعة ألقاب بعد فوزه في ميامي وريو دي جانيرو في العام الحالي واللقب في أوماج في يوليو تموز الماضي عندما أصبح أصغر لاعب في بطولات المحترفين يحرز اللقب في ديلراي بيتش منذ كي نيشيكوري في 2008.

ومن المنتظر أن يقفز ألكاراز إلى التصنيف التاسع عالميا.

وعمل اللاعب الفائز بلقب البطولة الختامية للشبان جاهدا، إذ تأجلت مباراته في الدور قبل النهائي في برشلونة إلى اليوم الأحد بسبب الأمطار.

وأنقذ ألكاراز فرصتين للفوز بالمباراة لينتصر على أليكس دي مينو بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4.

ومنحه انتصاره في ثلاث ساعات و40 دقيقة التأهل إلى النهائي أمام كارينيو بوستا.

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