بايرن يهزم دورتموند بثلاثية ويحسم لقب الدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي

المصدر: وكالات

نجح بايرن ميونخ في حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الحالي، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 3 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق 12 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثاني، قبل نهاية الموسم بثلاث مراحل.

وأكد بايرن أحقيته بزعامة الكرة الألمانية، بعدما حقق اللقب للموسم العاشر على التوالي، ورقم 32 في تاريخه، ليعوض جماهيره عن الاخفاق الأوروبي، بعدما خرج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة ساحقة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر / 5.

وكان موسم 2011/ 2012 هو آخر موسم يشهد تتويج فريق بلقب الدوري غير بايرن ميونخ، حينما نجح دورتموند في الفوز به تحت قيادة مديره الفني في ذلك الوقت يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي.

كما نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، بعدما تغلب في الجولات الماضية على يونيون برلين 4 / صفر وعلى فرايبورج 4 / 1 وعلى أوجسبورج 1 / صفر وعلى أرمينيا بيلفيلد 3 / صفر، وتعود آخر هزيمة له في المسابقة إلى منتصف شباط / فبراير الماضي، حينما خسر 2 / 4 أمام بوخوم.

وتقدم بايرن في الدقيقة 15 عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 52 سجل إيمري كان الهدف الوحيد لدورتموند من ضربة جزاء، فيما تكفل جمال موسيالا بالهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 83.

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