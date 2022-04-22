تحديد موعد محاكمة لاعب وست هام المعتدي على القطط

المصدر: وكالات

يمثل مدافع ويست هام كورت زوما أمام المحكمة الشهر المقبل بعد أن تمت مقاضاته من قبل" الجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات" بعد أن ركل قطته. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه من المقرر أن يمثل زوما (27 عاما) مدافع ويستهام أمام محكمة "باركينجسايد ماجيستراتيس" يوم 24 مايو. ويتم مقاضاة زوما وشقيقه يوان، الذي يلعب لفريق داجينهام، وفقا لقانون رعاية الحيوان.

وشوهد اللاعب الفرنسي الدولي وهو يركل ويضرب إحدى قططه في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير، بعد ذلك قامت الجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات بأخذ قطتيه وأدخلتهما دار رعاية.

وحصل يوان زوما على عقوبة الإيقاف من قبل ناديه الشهر الماضي، بعدما قال إنه كان مسؤولا عن تصوير الواقعة، ولكن كورت زوما أكمل اللعب مع ويست هام حتى تعرض لإصابة في الكاحل قبل أسبوعين.

موعد المحاكمة يأتي بعد ستة أيام من نهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم. ويلتقي ويستهام مع آينتراخت فرانكفورت في الدور قبل النهائي من البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن يوم الخميس المقبل.

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