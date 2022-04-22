ليفاندوفسكي يتحدى هالاند في "كلاسيكو" بايرن ميونيخ ودورتموند.. تعرف إلى موعده

المصدر: وكالات

يتواجه المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنروجي إرلينغ هالاند السبت (20:30 بتوفيت الإمارات) في ما يمكن أن يكون الفصل الأخير بينهما في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في "كلاسيكو" القمة بين بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين.

يقف العملاق البافاري المتصدر برصيد 72 نقطة على عتبة احراز اللقب للموسم العاشر توالياً في حال فوزه على ضيفه دورتموند، ما سيخوله رفع الفارق بينهما إلى 12 نقطة وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وبدوره، بامكان ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدفين مع 32 هدفاً في 30 مباراة، أن يرفع درع "بوندسليغا" للمرة العاشرة في مسيرته، حيث فاز باللقب في المواسم الثمانية بقميص بايرن، بعدما سبق له أن حقق هذا الانجاز مرتين مع فريقه السابق دورتموند الذي غادره نحو بافاريا في عام 2014.

وبينما ما زال أمام هالاند، ابن الـ 21 عاماً وثالث ترتيب الهدافين (18 في 20) الكثير لإثبات علو كعبه، لعب ليفاندوفسكي، البالغ 33 عاماً، دوراً حاسماً في المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين والتي فاز بها جميعها بايرن، ليسجل البولندي الدولي 8 أهداف مقابل 5 للنروجي.

كما سجل ليفاندوفسكي 26 هدفاً، منها ثلاثية مرتين، في 25 مباراة أمام فريقه السابق، وهز شباكه مرتين في الفوز الأخير 3-2 في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي في المرحلة 14.

-الأرقام لصالح بايرن-من جهة أخرى، تميل الأرقام في "كلاسيكر" لصالح عملاق بافاريا خلال 106 مباريات بينهما في الدوري، اذ فاز في 51 مقابل 25 لدورتموند الذي تعرض لسبع هزائم توالياً أمام بايرن، حيث يعود انتصاره الاخير في "بوندسليغا" إلى ما قبل أربعة أعوام.

قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند لصحيفة "سبورت بيلد" "هما نجمان عالميان يتفوقان على الآخرين" في الدوري، وهما "الأكثر شعبية في الخارج".

ظهر الثنائي مؤخراً في إعلان تلفزيوني باللغة الإنكليزية عن الدوري الألماني وهما يخوضان مواجهة حامية في لعبة البوكر.

ويتشارك اللاعبان بذكر اسميهما في تقارير صحافية تتحدث عن رحيلهما هذا الصيف عن "بوندسليغا"، اذ ربطت هالاند بمانشستر سيتي الانجليزي لتشير إلى إمكانية أن يتقاضى 652 ألف دولار أسبوعياً، ما سيجعله الأعلى راتباً في الدوري الممتاز في حال قرر حامل اللقب والمتصدر أن يدفع 75 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند للتخلي عنه.

في المقابل، وبرغم أن عقد "ليفا" يمتد حتّى عام 2023، إلا أن التقارير اشارت بدورها إلى إمكانية رحيله وتحديداً إلى برشلونة الاسباني، كما غذّت زوجة المهاجم البولندي الشائعات بعدما نشرت على انستغرام أنها تتعلم اللغة الاسبانية.

أقرّ الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان أن ليفاندوفسكي "يفكر في المستقبل"، أي بعبارة أخرى انه يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ حيث فاز بكل لقب متاح.

ومن المؤكد أن رحيل هالاند وليفاندوفسكي سيجعل الدوري الالماني يتيماً من أبرز نجميه ويقلل من أهميته.

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