فريق الكويت بطلاً للمرة الـ17

المصدر: وكالات

توّج الكويت بلقب النسخة 60 من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم قبل جولة من النهاية، بعد تعادل ملاحقه المباشر كاظمة مع القادسية سلباً أمس ضمن الجولة السابعة عشرة. واستعاد الكويت، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، الدرع الذي فقده لمصلحة العربي في الموسم الماضي بعدما احتكره أربعة مواسم متتالية، وعادل الرقم القياسي الذي بات يتشارك فيه مع القادسية والعربي بـ 17 لقباً لكل منها.

وكتب معلول في حسابه على فيسبوك "وُفِّقنا في مهمتنا، وتأكد رسميا أننا أبطال الكويت في الجولة قبل الأخيرة.. شكرا لجماهيرنا العزيزة، للاعبين، الإطار الفني والبدني والطبي والإداري".

وفاز الكويت الثلاثاء على الشباب بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 39 نقطة وبات يبتعد بـ4 نقاط عن كاظمة مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما امام العربي والسالمية على التوالي، وبالتالي لا إمكانية للحاق به.

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