قيمتها 320 ألف دولار.. سرقة ساعة سائق "فيراري" ومتصدر "الفورمولا1"

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض سائق فريق "فيراري" ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" للموسم الحالي، شارل لوكلير، لسرقة ساعته القيمة "ريتشارد ميل" البالغ ثمنها 320 ألف دولار.

وقال موقع "موتور سبورت" البريطاني، إن: "لوكلير المنحدر من إمارة موناكو، تعرض للسرقة خلال تواجده في فياريدجو في إقليم توسكانا الإيطالي، حين كان برفقة أصدقائه، بما فيهم مدربه أندريا فيراري، في منطقة مظلمة بعض الشيء، عندما تعرف المشجعون على لوكلير وأوقفوه من أجل التقاط الصور والحصول على توقيعه، في تجمع تمكن لص من انتزاع ساعته من رسغه وفر هارباً".

وأضاف الموقع: "قام لوكلير بالتبليغ عن الواقعة إلى الشرطة التي تحقق فيما إذا كانت السرقة وليدة اللحظة أم مخططٍ لها مسبقاً.

ويتواجد لوكلير في إيطاليا استعداداً لخوضه الأحد المقبل سباق جائزة "إيميليا رومانيا الكبرى" على حلبة "إيمولا" في الجولة الرابعة من روزنامة الموسم الحالي لسباقات "الفورمولا1"، ويتصدر لوكلير الفائز في الجولتين الأولى والثالثة في البحرين وأستراليا ترتيب بطولة العالم برصيد 71 نقطة، بفارق 34 نقطة عن سائق فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل، فيما يحتل السائق الثاني لفريق "فيراري" الإسباني كارلوس ساينز المركز الثالث في البطولة برصيد 33 نقطة.

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