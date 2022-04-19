كريستيانو رونالدو.. خبر صادم لعشاق مانشستر يونايتد قبل قمة ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد نادي مانشستر يونايتد غياب نجمه الأول وهداف الفريق كريستيانو رونالدو عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق الفريقين خاصة جمهور مانشستر يونايتد بعد تألق اللاعب في المباراة الماضية إحراز 3 أهداف وصل بها إلى الهدف رقم 15 في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير، خبر تأكيد غياب اللاعب البرتغالي عن مواجهة اليوم الهامة للفريقين، وقال: "مانشستر يونايتد يؤكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ليفربول الليلة بعد وفاة ابنه الرضيع".

وكان كريستيانو رونالدو، قد أعلن أمس خبر وفاة أبنه أثناء ولادة صديقته لتوأمين، حيث مات الولد وعاشت البنت وهو ما هون الألم قليلاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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