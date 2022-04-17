تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. موقف كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن النجم البرتغالي وهداف فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عن عودته بقوة لسباق هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن أحرز ثلاثية قاد بها فريقه للفوز على نوريتش سيتي (3-1)، في الجولة الـ33 من البطولة، ليصعد إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مناصفة مع مواطنه، ديوغو غوتا، نجم نادي ليفربول، برصيد 15 هدفا لكل منهما، ويهدد بذلك صدارة النجم المصري محمد صلاح، الصائم عن التهديف منذ 35 يوماً.

ولازال المصري محمد صلاح نجم ليفربول في صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 20 هدفا، ويأتي جناح توتنهام، الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، في مركز الوصافة مع 17 هدفا، وكان صلاح يبعد بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه ولكنه توقف منذ فترة كبيرة عن التسجيل حيث يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه والمنتخب المصري.

واشتعل ترتيب الدوري الإنجليزي مع بقاذ الفارق نقطة واحدة فقط تفصل مانشستر سيتي الذي يتصدر الترتيب برصيد 74 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الوصيف، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

وتضم قائمة أول عشرة هدافين في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي كلا من:

1 - محمد صلاح (ليفربول) - 20 هدفا.

2 - سون هيونغ مين (توتنهام) - 17 هدفا.

3 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 15 هدفا.

3 - ديوغو جوتا (ليفربول) - 15 هدفا.

4 - ساديو ماني (ليفربول) - 13 هدفا.

5 - هاري كين (توتنهام) - 12 هدفا.

5 - إيفان توني (برينتفورد) - 12 هدفا.

6 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - 11 هدفا.

6 - ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - 11 هدف

10 - رياض محرز (مانشستر سيتي) - 10 أهداف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news